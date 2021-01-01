Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 75,35 (+0,68) Инвестиции, 22 дек, 12:25
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,07 (+1,07) Инвестиции, 22 дек, 12:25
Boeing оценил попадание своего поставщика из России под ограничения США Бизнес, 05:19 СМИ узнали о предложении МЧС лицензировать частные дома престарелых Общество, 05:18 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 04:46 Трамп помиловал осужденного по «российскому делу» сотрудника своего штаба Политика, 04:46 СМИ сообщили о гибели 12 человек при падении автобуса в обрыв в Боливии Общество, 03:59 Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla Технологии и медиа, 03:52 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 03:26 В Израиле распустили парламент и объявили досрочные выборы Политика, 03:19 Эпидемиологи раскрыли роль человека в появлении нового штамма COVID-19 Общество, 03:00 Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады в европейской части Росси Общество, 02:38 Байден обвинил «русских хакеров» в краже важных сведений у бизнеса США Технологии и медиа, 02:12 Выживут креативные: как бизнес по всему миру адаптировался к пандемии РБК и Amway, 02:12 Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб Спорт, 02:07 В двух странах Европы из-за COVID запретили передвижение между регионами Общество, 02:00
Общество ,  
0 

СМИ узнали о предложении МЧС лицензировать частные дома престарелых

МЧС России выступает за введение лицензирования предоставления услуг в частных домах престарелых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России подготовлены соответствующие предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты России о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что предлагается также ужесточить ответственность владельцев частных домов престарелых в случаях невыполнения требований и создания тем самым угрозы жизни и здоровью граждан.

В Башкирии возбудили третье дело после пожара в доме престарелых
Общество
Фото:МЧС России

В этом году в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых. В апреле несколько человек погибли в результате возгорания в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в Москве. В мае 11 человек стали жертвами пожара в частном доме престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске.

В середине декабря пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. Погибли 11 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Власти региона сообщали, что частный пансионат не входил в реестр поставщиков социальных услуг. При этом они отмечали, что деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу лицензированию не подлежит.

В ноябре ввести обязательное лицензирование негосударственных домов престарелых в России предложили депутаты госсобрания Башкирии. Проект поправок к закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» они направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни
МЧС лицензирование частный дом престарелых
Материалы по теме
В Башкирии возбудили третье дело после пожара в доме престарелых
Общество
В Балашихе произошел пожар в доме престарелых
Общество
СК сообщил о трех погибших при пожаре в доме престарелых в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter