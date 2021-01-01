СМИ узнали о предложении МЧС лицензировать частные дома престарелых

МЧС России выступает за введение лицензирования предоставления услуг в частных домах престарелых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России подготовлены соответствующие предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты России о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что предлагается также ужесточить ответственность владельцев частных домов престарелых в случаях невыполнения требований и создания тем самым угрозы жизни и здоровью граждан.

В этом году в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых. В апреле несколько человек погибли в результате возгорания в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в Москве. В мае 11 человек стали жертвами пожара в частном доме престарелых «Второй дом» в подмосковном Красногорске.