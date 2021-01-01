Власти Башкирии сообщили об отсутствии сгоревшего пансионата в реестре

Фото: Следственный комитет РФ

Частный пансионат для пожилых людей в деревне Ишбулдино, где в результате пожара погибли 11 человек, не входил в реестр поставщиков социальных услуг. Об этом РБК сообщил начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг минтруда Башкирии Сергей Елисеев.

«Деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу не подлежит лицензированию. Данный интернат сведения в реестр поставщиков социальных услуг, который ведет министерство, не подавал», — пояснил Елисеев.

По его словам, в ноябре 2020 года министерство в целях выявления подобного рода учреждений запрашивало информацию у всех администраций районов и городов. Однако об этом доме престарелых информация отсутствовала.

Пожар в пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района произошел ночью 15 декабря. На месте происшествия были найдены тела 11 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В экстренных службах сообщали, что в пансионате отсутствовали системы пожаротушения.