В Башкирии возбудили третье дело после пожара в доме престарелых

Фото: МЧС России

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц органов местного самоуправления после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в деревне Ишбулдино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управление.

Следствие считает, что местное самоуправление не обеспечило должный контроль за организацией, оказывающей социальные услуги населению, и не приняло исчерпывающих мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых.

В связи с пожаром ранее возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которые соединены в одно производство.

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