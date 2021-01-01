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Общество ,  
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В Башкирии возбудили третье дело после пожара в доме престарелых

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц органов местного самоуправления после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в деревне Ишбулдино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управление.

Следствие считает, что местное самоуправление не обеспечило должный контроль за организацией, оказывающей социальные услуги населению, и не приняло исчерпывающих мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых.

Пожар в пансионате для пожилых в Башкирии. Фоторепортаж
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В связи с пожаром ранее возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которые соединены в одно производство.

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В рамках расследования уголовного дела руководителя дома престарелых заключили под стражу. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар произошел ночью 15 декабря. Власти сообщили, что частный пансионат не входил в реестр поставщиков социальных услуг. При этом они отмечали, что деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу лицензированию не подлежит. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все пансионаты для пожилых людей.

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