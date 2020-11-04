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СК сообщил о трех погибших при пожаре в доме престарелых в Петербурге

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

При пожаре в частном доме престарелых в Санкт-Петербурге погибли три человека: две женщины 1928 и 1936 годов рождения и мужчина 1931 года рождения. Еще трое госпитализированы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Утром в 5:31 в Красносельском районе на улице Красных Командиров загорелась кровля двухэтажного жилого дома. На вызов прибыли спасатели МЧС, им удалось локализовать пожар.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие называет «причастными к преступлению» мужчину 1965 года рождения и женщину 1986 года рождения, но их имена не называются. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Санкт-Петербурга осуществляли предпринимательскую деятельность — оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть вышеуказанных лиц, а также госпитализацию еще троих человек», — сообщили в управлении СК по Санкт-Петербургу.

Сейчас на месте работают следователи-криминалисты и специалисты по судебной медицине.

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