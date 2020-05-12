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Число жертв пожара в хосписе Красногорска увеличилось до 11 человек

Частный хоспис в Красногорске после пожара
Частный хоспис в Красногорске после пожара (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Двое пострадавших при пожаре в ночь на 11 мая в частном хосписе Красногорска, умерли в больнице, общее число погибших в результате происшествия увеличилось до 11 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы городского округа Красногорск Московской области Хаймурзиной Эльмиры.

«В ночь с 11 на 12 мая в реанимации скончались еще два человека», — уточнили в пресс-службе. Еще три человека остаются в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По словам заместителя главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергея Калашникова, на ИВЛ остается пациентка с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой. «Двое вышли на стабильное состояние, поэтому планируем их перевод в отделение», — добавил он.

Калашников также сообщил, что умершим было около 80 лет. У них также диагностировали отравление продуктами горения и термические ожоги.

Пожар произошел в ночь с 10 на 11 мая в частном хосписе «Второй дом», который находится в подмосковном микрорайоне Опалиха. 20 человек смогли выйти из хосписа самостоятельно. При тушении пожарные нашли тела девяти погибших, еще девять пострадавших доставили в больницу.

По информации пресс-службы главы округа, хоспис не был зарегистрирован по фактическому адресу, по документам на этом месте находится обычный жилой дом.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Областное управление СК задержало организатора хосписа и возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Предварительное версией пожара следователи назвали возгорание в сауне на втором этаже здания.

Теги: пожар, Красногорск, хоспис, новости РБК
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