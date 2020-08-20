В Балашихе произошел пожар в доме престарелых
В доме престарелых «Семья», в подмосковной Балашихе, произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.
«Производились ремонтные работы и произошло короткое замыкание. Было возгорание на площади 2 кв.м. 33 человека были эвакуированы» — сказали в пресс-службе МЧС.
На кадрах с места происшествия видно четыре автомобиля МЧС и несколько пожарных рядом со зданием, где произошло возгорание. Открытого огня на кадрах нет, здание не сильно пострадало.
По данным МЧС, пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщается.