В Балашихе произошел пожар в доме престарелых

Видео: Пресс-служба МЧС по Московской области

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В доме престарелых «Семья», в подмосковной Балашихе, произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Производились ремонтные работы и произошло короткое замыкание. Было возгорание на площади 2 кв.м. 33 человека были эвакуированы» — сказали в пресс-службе МЧС.

На кадрах с места происшествия видно четыре автомобиля МЧС и несколько пожарных рядом со зданием, где произошло возгорание. Открытого огня на кадрах нет, здание не сильно пострадало.

По данным МЧС, пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщается.