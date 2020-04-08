В Москве при пожаре в доме престарелых погибли два человека
В Москве по адресу 3-я Мякининская улица, дом 12 загорелось четырехэтажное административное здание, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«Известно о том, что 2 человека погибли. По пострадавшим информация уточняется», сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что пожарным удалось спасти около 50 человек. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщили РБК, что площадь пожара составила 15 кв. м, его удалось ликвидировать. «18 человек спасены на пожаре в административном здании в Москве», — добавили в центре.
По данным ведомства, пожар был локализован в 22:13 мск, в спустя семь минут ликвидирован. Загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах, уточнили в МЧС.