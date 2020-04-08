В Москве при пожаре в доме престарелых погибли два человека

Причиной пожара стал загоревшийся электрокабель. В результате произошедшего погибли два человека, десять пострадали, около 50 были спасены пожарными

Фото: МЧС РФ

В Москве по адресу 3-я Мякининская улица, дом 12 загорелось четырехэтажное административное здание, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Известно о том, что 2 человека погибли. По пострадавшим информация уточняется», сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пожарным удалось спасти около 50 человек. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщили РБК, что площадь пожара составила 15 кв. м, его удалось ликвидировать. «18 человек спасены на пожаре в административном здании в Москве», — добавили в центре.

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По данным ведомства, пожар был локализован в 22:13 мск, в спустя семь минут ликвидирован. Загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах, уточнили в МЧС.