СМИ узнали об отказе заводить дело после нападения на Собчак в монастыре

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Позже постановление было обжаловано и отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором», — сказал Бадамшин.

По его словам, сейчас продолжается доследственная проверка.

ТАСС передает, что ранее доследственная проверка выявила в действиях неизвестных, с которыми у съемочной группы произошел конфликт, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Материалы передали в Следственный комитет, там отказались комментировать ситуацию, передает агентство.