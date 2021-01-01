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СМИ узнали об отказе заводить дело после нападения на Собчак в монастыре

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Позже постановление было обжаловано и отменено, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором», — сказал Бадамшин.

По его словам, сейчас продолжается доследственная проверка.

ТАСС передает, что ранее доследственная проверка выявила в действиях неизвестных, с которыми у съемочной группы произошел конфликт, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Материалы передали в Следственный комитет, там отказались комментировать ситуацию, передает агентство.

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре
Общество
Сергей Ерженков

Собчак снимала в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области фильм об отстраненном схиигумене Сергии. 27 июня во время посещения монастыря на ведущую и ее съемочную группу напали и избили. В результате режиссер Сергей Ерженков получил перелом руки. Собчак сообщала о планах подать в суд после случившегося, а позже потребовала возбудить уголовное дело.

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В монастыре Собчак снимала фильм об отстраненном от служения схиигумене Сергии (Николае Романове), который должен был предстать перед церковным судом за высказывания о коронавирусе и закрытии храмов. В середине июня в Среднеуральском женском монастыре схиигумен Сергий сместил игуменью и фактически захватил власть.

Священника отстранили от службы, но он отказался подчиниться, и в конце июля патриарх Кирилл лишил его сана. Позже его также отлучили от церкви.

СК Сергей Бадамшин Ксения Собчак монастырь
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