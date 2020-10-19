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Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви мятежного схимонаха Сергия

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Global Look Press)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

В рассмотрении дела об отлучении Сергия решение патриарха стало окончательным.

В Екатеринбургском епархиальном управлении 10 сентября состоялось третье заседание церковного суда, в ходе которого схимонаха решили отлучить от церкви.

В РПЦ считают, что Сергий «открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея». На заседание суда Сергий не явился.

Мятежного схимонаха Сергия отлучили от церкви
Общество
Схиигумен Сергий (Романов)

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