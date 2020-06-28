Режиссер сообщил о сломанной руке во время нападения на него и Собчак

Сергей Ерженков (Фото: Сергей Ерженков / Facebook)

Режиссеру Сергею Ерженкову, снимавшему вместе с телеведущей Ксенией Собчак фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сломали руку во время нападения на съемочную группу.

В разговоре с РБК он сообщил, что на него напали трое. По его словам, одним из нападавших был православный активист Сергей Колесов, который ранее участвовал в событиях, связанных со строительством храма в екатеринбургском сквере. Как сказал Ерженков, мужчина обладает черным поясом по тхэквондо и является учителем физкультуры в православной гимназии.

Он добавил, что его и Собчак разделили и окружили. Ему заломили руки, повалили на землю. Одна из монахинь отобрала у него фотоаппарат, передала его мужчине, и тот сразу убежал. Позднее они удалили все записи, отформатировали флешку и вернули устройство. Ерженков отметил, что не знает, кто именно из нападавших сломал ему руку.

«Я был уверен, что у меня просто вывих, но оказался перелом. Врачи сказали, что я не почувствовал боли из-за адреналина, но я почувствую ее к вечеру. Так и произошло», — поделился он.