Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Глава Amazon Безос — соискателям: «Почему крышки люков круглые?» РБК Pro Как теперь пьет Россия: модели потребления алкоголя у разных поколений РБК Pro Как участвовать в госзакупках в 2020 году: новые правила РБК Pro «Почему мы должны выбрать вас?»: что ответить нанимающему менеджеру Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу Общество, 17:21 «Крылья Советов» уволили Божовича с поста главного тренера Спорт, 17:18 Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго Общество, 16:56 Режиссер сообщил о сломанной руке во время нападения на него и Собчак Общество, 16:52 СМИ узнали о выделенных Федуном 9 млн руб. на памятник Черенкову Спорт, 16:35 Трамп назвал заказной статью NYT о России и талибах Политика, 16:29 При обстреле авто в Ингушетии пострадал бывший на больничном полицейский Общество, 16:21 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 16:20 Трактор наехал на машину полиции у фабрики «Норникеля» Общество, 16:08 Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди» Политика, 16:01 Будущее университетов и поиск новой работы: дайджест образования № 12 Экономика образования, 16:00  Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Политика, 15:51 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 15:37 TikTok недели: переодевания под стихи Бориса Рыжего Стиль, 15:20
Общество ,  
0 

Режиссер сообщил о сломанной руке во время нападения на него и Собчак

Сергей Ерженков
Сергей Ерженков (Фото: Сергей Ерженков / Facebook)

Режиссеру Сергею Ерженкову, снимавшему вместе с телеведущей Ксенией Собчак фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сломали руку во время нападения на съемочную группу.

В разговоре с РБК он сообщил, что на него напали трое. По его словам, одним из нападавших был православный активист Сергей Колесов, который ранее участвовал в событиях, связанных со строительством храма в екатеринбургском сквере. Как сказал Ерженков, мужчина обладает черным поясом по тхэквондо и является учителем физкультуры в православной гимназии.

Он добавил, что его и Собчак разделили и окружили. Ему заломили руки, повалили на землю. Одна из монахинь отобрала у него фотоаппарат, передала его мужчине, и тот сразу убежал. Позднее они удалили все записи, отформатировали флешку и вернули устройство. Ерженков отметил, что не знает, кто именно из нападавших сломал ему руку.

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Общество

«Я был уверен, что у меня просто вывих, но оказался перелом. Врачи сказали, что я не почувствовал боли из-за адреналина, но я почувствую ее к вечеру. Так и произошло», — поделился он.

Режиссер написал два заявления в полицию: о хищении имущества и нанесении побоев, а также о воспрепятствовании журналистской деятельности. Сейчас съемки продолжаются, добавил он.

Ксения Собчак снимает в Свердловской области фильм об отстраненном от служения схиигумене Сергии (Николае Романове), который 26 июня должен был предстать перед церковным судом за высказывания о коронавирусе и закрытии храмов.

Однако при посещении Среднеуральского женского монастыря, который в середине июня, по данным местных СМИ, захватил Сергий, на съемочную группу напали. После происшествия Собчак заявила о намерении подать иски в суд.

Теги: режиссер, Ксения Собчак, сломанная рука, монастырь, новости
Материалы по теме
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Общество
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Общество
Собчак заявила о нападении в захваченном монастыре на Урале
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter