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Отравление Навального ,  
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В Германии заявили о разговоре Меркель с Путиным о Навальном

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным затронула отравление оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом РБК сказал представитель правительства ФРГ.

В сообщении Кремля говорилось, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного, Карабаха и урегулирование украинского кризиса.

«Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили Нагорный Карабах, Украину и нормандский процесс, а также дело Навального», — сообщили в немецком кабинете министров.

В ФРГ заявили о нескольких предметах с «Новичком» в деле Навального
Политика
Госпитализация Алексея Навального в клинику Шарите

В августе Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда оппозиционера увезли в больницу. Позднее Навального перевезли на лечение в Германию.

Берлин пришел к выводу, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Следы этого вещества немецкие военные специалисты, а позднее независимые лаборатории из Франции и Швеции нашли в организме политика.

Российские врачи версию об отравлении Навального исключали. Россия запрашивала у Германии результаты анализов оппозиционера, однако так их и не получила. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москве просто «морочат голову». По его словам, Навального могли отравить во время перелета в Германию или в самой стране. В конце сентября Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение.

В октябре Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального. Под ограничения попали шесть физических лиц, в том числе глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, а также Научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Москва объявила об ответных санкциях.

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