В Германии заявили о разговоре Меркель с Путиным о Навальном

Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным затронула отравление оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом РБК сказал представитель правительства ФРГ.

В сообщении Кремля говорилось, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного, Карабаха и урегулирование украинского кризиса.

«Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили Нагорный Карабах, Украину и нормандский процесс, а также дело Навального», — сообщили в немецком кабинете министров.

В августе Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда оппозиционера увезли в больницу. Позднее Навального перевезли на лечение в Германию.