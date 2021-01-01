Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также внутриукраинский конфликт, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин рассказал Меркель о посреднических усилиях России с целью прекращения боевых действий на границе Армении и Азербайджана, а также о деятельности российских миротворцев в регионе. «Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры России и ФРГ отметили важность решения насущных проблем пострадавшего в результате конфликта населения. Стороны призвали «специализированные международные структуры» подключиться к работе созданного Россией Центра гуманитарного реагирования, а также выразили готовность к продолжению сотрудничества в рамках Минской группы ОБСЕ.

Говоря об украинском кризисе, лидеры двух стран также выразили «удовлетворение» соблюдением перемирия в Донбассе, отмечает пресс-служба Кремля. Однако стороны обеспокоены «отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже».

Россия и Германия в очередной раз отметили, что принятые минские соглашения «как основа урегулирования» конфликта в Донбассе не имеют альтернативы, и Киев должен выполнять взятые на себя обязательства. Стороны намерены продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.