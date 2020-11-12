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Отравление Навального ,  
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Лавров заявил о возможности отравления Навального в Германии

Самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт, 22 августа 2020 г.
Самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт, 22 августа 2020 г. (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Оппозиционер Алексей Навальный мог получить дозу боевого отравляющего вещества в Германии или в самолете по пути туда из России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, объявляя о введении санкций против должностных лиц ФРГ и Франции по делу Навального, передает корреспондент РБК. 

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», — заявил Лавров.

При этом он задал вопрос о том, «какие люди, помимо врачей», были на борту самолета, который перевез Навального для лечения в Берлин.

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«Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов», — добавил Лавров.

Министр не уточнил при этом, какие основания для подобных выводов есть у российской стороны. Санкции против руководящих сотрудников администраций глав Германии и Франции Москва вводит в ответ на ограничительные меры, наложенные по этому делу на российских чиновников, пояснил Лавров. Конкретные фамилии и должности он не назвал, пообещав, что вскоре Россия сообщит об этом германским и французским коллегам.

В самолете, в котором Навального перевезли в Берлин, кроме врачей, Навального и его жены Юлии летела сотрудник ФБК Мария Певчих. Би-би-си назвала ее «самой таинственной сотрудницей Алексея Навального». Она проживает в Лондоне и, как оказалось, занимает ключевую должность, возглавляя в ФБК отдел расследований. «Певчих — автор или соавтор едва ли не всех расследований, выходивших в блоге политика с 2011 года», — отмечала Би-би-си. Однако в материалах Навального она не упоминалась.

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Европейский союз после долгих согласований 15 октября ввел санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В решении говорилось, что санкции введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в ЕС замораживаются, граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.

Алексей Навальный Сергей Лавров отравление
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