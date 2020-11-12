Лавров заявил о возможности отравления Навального в Германии

Самолет Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту во время прибытия в берлинский аэропорт, 22 августа 2020 г. (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Оппозиционер Алексей Навальный мог получить дозу боевого отравляющего вещества в Германии или в самолете по пути туда из России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, объявляя о введении санкций против должностных лиц ФРГ и Франции по делу Навального, передает корреспондент РБК.

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», — заявил Лавров.

При этом он задал вопрос о том, «какие люди, помимо врачей», были на борту самолета, который перевез Навального для лечения в Берлин.

«Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов», — добавил Лавров.