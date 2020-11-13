Берлин раскритиковал заявление о санкциях России по делу Навального

Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Введение санкций против официальных лиц Германии и Франции является неоправданным и неуместным шагом, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Associated Press.

«У России есть все необходимое, чтобы раскрыть это преступление, но вместо этого министр иностранных дел России объявляет о введении санкций против официальных лиц других государств», — сказал он.

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