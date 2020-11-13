Отравление Навального , 13 ноя, 16:20
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Берлин раскритиковал заявление о санкциях России по делу Навального
Алексей Навальный
Введение санкций против официальных лиц Германии и Франции является неоправданным и неуместным шагом, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Associated Press.
«У России есть все необходимое, чтобы раскрыть это преступление, но вместо этого министр иностранных дел России объявляет о введении санкций против официальных лиц других государств», — сказал он.
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