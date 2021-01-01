Помощник Лукашенко заявил о проходящей «эйфории» от Telegram-каналов

Число митингующих в Белоруссии упало, что связано с уменьшением влияния протестных Telegram-каналов. Об этом сообщил экс-министр внутренних дел республики, помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает СТВ.

«Та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию», — заявил он.

По мнению Караева, сильное давление Telegram-каналов не давало белорусам взглянуть на происходящее своими глазами. Любой, кто начнет самостоятельно разбираться в ситуации, как уверен помощник президента, поймет, что Белоруссия — «прекрасная страна», «сытая» и «безопасная».

Сейчас, со слов бывшего главы МВД, на улицах остались те, кто «хочет зрелищ», для кого штрафы и аресты стали привычной частью жизни. «Они не согласны, с чем — сформулировать не могут», — отметил Караев.