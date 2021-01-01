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Протесты в Белоруссии ,  
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Помощник Лукашенко заявил о проходящей «эйфории» от Telegram-каналов

Число митингующих в Белоруссии упало, что связано с уменьшением влияния протестных Telegram-каналов. Об этом сообщил экс-министр внутренних дел республики, помощник президента Белоруссии, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает СТВ.

«Та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию», — заявил он.

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По мнению Караева, сильное давление Telegram-каналов не давало белорусам взглянуть на происходящее своими глазами. Любой, кто начнет самостоятельно разбираться в ситуации, как уверен помощник президента, поймет, что Белоруссия — «прекрасная страна», «сытая» и «безопасная».

Сейчас, со слов бывшего главы МВД, на улицах остались те, кто «хочет зрелищ», для кого штрафы и аресты стали привычной частью жизни. «Они не согласны, с чем — сформулировать не могут», — отметил Караев.

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Фото:EPA / ТАСС

Протесты в Белоруссии не стихают с августа, после завершения президентских выборов. Их, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, находившийся до этого у власти 26 лет и выдвигавшийся на шестой срок. Он набрал почти 80% голосов. Оппозиция не признала итоги и заявила о массовых фальсификациях.

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Волнения на белорусских улицах вылились в столкновения с силовиками, которые пустили в ход дубинки, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. По данным Следственного комитета республики на 17 августа, на получение телесных повреждений в ходе задержания пожаловались 600 граждан, еще 100 заявили, что получили травмы в местах временного содержания. К началу сентября в ООН насчитали 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Белоруссии на акциях протестов.

Освещением протестов в Белоруссии занимаются несколько Telegram-каналов. Самый крупный из них — NEXTA Live, где публикуются видео с акций и координируются митинги. Канал также выкладывал личные данные лиц, которые, по данным ресурса, причастны к насилию над протестующими или к подтасовкам результатов на выборах.

В октябре суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live, его логотип экстремистскими материалами и постановил ограничить к ним доступ. После этого канал был переименован в HEXTA Live. Сейчас у ресурса более 1,7 млн подписчиков.

СК республики обвинил создателя канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича в организации массовых беспорядков в стране. Кроме того, против них завели уголовное дело в связи с разжиганием с помощью Telegram-каналов «социальной вражды» в отношении «представителей власти и правоохранителей». КГБ Белоруссии внес обоих в список лиц, причастных к террористической деятельности. И Путило и Протасевич находятся за пределами республики.

протесты Белоруссия Александр Лукашенко
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