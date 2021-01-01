КГБ Белоруссии предъявил обвинение Бабарико

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) предъявил обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Белоруссии). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В КГБ отметили, что предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка окончено. В их числе—заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель предправления Алексей Задойко и заместитель предправления Сергей Добролёт. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

По данным КГБ, все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико.

В июле Tut.by сообщал со ссылкой на суд, что Бабарико предъявили обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, даче взятки и отклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Виктор Бабарико работал в банковской сфере с 1995 году. Он был председателем правления Белгазпромбанка с июля 2000-го по май 2020 года. Свою кандидатуру для участия в президентских выборах он выдвинул 12 мая.

В середине июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек.

Как заявили в ведомстве, на базе банка функционировала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Тогда же Бабарико задержали по подозрению в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по преступлениям, а также в участии в отмывании денег. В середине июля ЦИК республики отказалась регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента, которые прошли 9 августа.

10 октября Лукашенко провел встречу с арестованными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции, в числе которых были Виктор Бабарико, член президиума Координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Лукашенко беседовал с оппозиционерами более четырех часов, при этом содержание переговоров раскрыто не было.

24 ноября Лукашенко на встрече с главой временной администрации банка Надеждой Ермаковой заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным работу Белгазпромбанка. По словам Лукашенко, российский лидер заявил, что «банк должен работать». Белгазпромбанк, дочерний банк «Газпрома» и Газпромбанка, продолжит функционировать, его ликвидация не планируется, добавил президент Белоруссии.