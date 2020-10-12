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Суд в Минске отклонил жалобу на продление ареста Бабарико

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минском городском суде отклонили апелляционную жалобу защиты бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, на продление срока его содержания под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

Судья Татьяна Фальковская заявила, что сроки его содержания под стражей не будут изменены, а жалобу оставят без удовлетворения. Помимо этого она отметила, что постановление является окончательным и не может быть обжаловано, но может быть «опротестовано в порядке надзора».

Как передает агентство, судебное заседание было закрытым. Журналистам разрешили присутствовать только на оглашении решения.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября приехал в СИЗО и встретился с арестованными оппозиционерами, в том числе с Бабарико и его сыном Эдуардом, для того, чтобы «услышать мнения всех», но содержание переговоров раскрыто не было. Также на встрече были арестованный политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Вскоре двоих человек, которые были на переговорах с президентом в СИЗО, выпустили на свободу. Меру пресечения изменили координатору оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.

Бабарико задержали в конце июня по подозрению в противоправной деятельности. Вскоре его обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. ЦИК Белоруссии отказалась его регистрировать как кандидата на президентских выборах, заявив, что у него есть ошибки в декларации о доходах и было выявлено участие иностранной организации в его кампании.

После президентских выборов, 9 августа, в Белоруссии начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Демонстранты недовольны данными ЦИК, согласно которым на выборах победил Александр Лукашенко с 80% голосов избирателей.

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Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил его с победой на выборах. Власти западных стран не признали итоги выборов и считают Лукашенко нелегитимным президентом. По мнению Лукашенко, выборы прошли честно и к митингам могут быть причастны западные страны.

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