Суд в Минске отклонил жалобу на продление ареста Бабарико

Виктор Бабарико (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Минском городском суде отклонили апелляционную жалобу защиты бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, на продление срока его содержания под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

Судья Татьяна Фальковская заявила, что сроки его содержания под стражей не будут изменены, а жалобу оставят без удовлетворения. Помимо этого она отметила, что постановление является окончательным и не может быть обжаловано, но может быть «опротестовано в порядке надзора».

Как передает агентство, судебное заседание было закрытым. Журналистам разрешили присутствовать только на оглашении решения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября приехал в СИЗО и встретился с арестованными оппозиционерами, в том числе с Бабарико и его сыном Эдуардом, для того, чтобы «услышать мнения всех», но содержание переговоров раскрыто не было. Также на встрече были арестованный политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Вскоре двоих человек, которые были на переговорах с президентом в СИЗО, выпустили на свободу. Меру пресечения изменили координатору оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.