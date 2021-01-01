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Отравление Навального ,  
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Суд не стал рассматривать иск Навального к Пескову

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Пресненский районный суд Москвы не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства, который Алексей Навальный подал к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

В суде не стали сообщать о причинах решения, сторонам будет отправлены определения.

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Иск касался утверждений пресс-секретаря о том, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. В начале октября Песков сообщил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Он отметил, что лучше бы ЦРУ вело диалог с Россией напрямую, а не через Навального.

По мнению политика, Песков распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Сами слова Пескова Навальный назвал «нелепыми обвинениями».

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Планы Навального подать на него в суд Песков не прокомментировал, посоветовав «еще раз перечитать», что он сказал.

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в конце августа. Самолет с ним экстренно посадили в Омске, политика в коме госпитализировали. Позже его перевезли на лечение в Берлин. Навального удалось спасти, в конце сентября его выписали из клиники.

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Немецкие военные специалисты нашли в анализах пострадавшего следы яда запрещенной группы «Новичок». Результаты подтвердили независимые лаборатории Франции и Швеции, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Европе неоднократно указывали, что Москва должна дать объяснения сложившейся ситуации.

Омские врачи, работавшие с Навальным, не выявили в его организме каких-либо ядов. В МИДе выводы ОЗХО посчитали бездоказательными и отметили, что с «Новичком» работали более чем в 20 странах Запада. Москва отвергает все обвинения в причастности к отравлению Навального.

Уголовное дело в связи с произошедшим в России не завели. Генпрокуратура сослалась на отсутствие достаточных оснований. Из-за отказа возбудить дело соратники политика обратились в Европейский суд по правам человека.

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