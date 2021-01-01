Суд не стал рассматривать иск Навального к Пескову

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Пресненский районный суд Москвы не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства, который Алексей Навальный подал к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

В суде не стали сообщать о причинах решения, сторонам будет отправлены определения.

Иск касался утверждений пресс-секретаря о том, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. В начале октября Песков сообщил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Он отметил, что лучше бы ЦРУ вело диалог с Россией напрямую, а не через Навального.

По мнению политика, Песков распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Сами слова Пескова Навальный назвал «нелепыми обвинениями».