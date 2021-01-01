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Отравление Навального ,  
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Песков назвал иск Навального против него «судебными делами»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предъявление к нему иска о защите чести и достоинства оппозиционером Алексеем Навальным, назвав это «судебными делами», сообщает «РИА Новости».

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что Навальный подал в суд на пресс-секретаря главы государства. Речь идет о том, что Песков якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию оппозиционера. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Пресненского суда, иск Навального к представителю Кремля судом получен.

Навальный, в частности, оспаривает заявления Пескова о том, что с оппозиционером «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Пресс-секретарь заявлял, что взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется «не первый раз».

Песков назвал вопросы в ситуации с Навальным
Политика
Дмитрий Песков

Песков высказался о Навальном после слов последнего в адрес президента Владимира Путина. Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит Путин. «Я утверждаю, что за случившимся стоит [президент России Владимир] Путин, а других версий преступления у меня нет», — сказал он. Пресс-секретарь назвал подобные обвинения в адрес российского лидера оскорбительными и недопустимыми.

После слов Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ политик решил подать на него в суд. Представитель Кремля в ответ на это ранее рекомендовал «еще раз перечитать» его слова.

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня политика доставили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября правительство Германии заявило, что военные специалисты нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Позднее это же вещество обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.

Российские врачи версию с отравлением исключали. Россия запросила у Германии результаты анализов Навального, однако до сих пор их не получила. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что Москве «морочат голову». Он также заявлял, что Навального могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в страну.

Навальный пошел на поправку, 23 сентября его выписали из «Шарите». Пока оппозиционер находится в Германии.

В середине октября ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального. Под ограничения попали шесть физических лиц и Научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Среди физических лиц в списке — глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Москва объявила об ответных санкциях.

Дмитрий Песков Алексей Навальный иск
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