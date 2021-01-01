Песков назвал иск Навального против него «судебными делами»

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предъявление к нему иска о защите чести и достоинства оппозиционером Алексеем Навальным, назвав это «судебными делами», сообщает «РИА Новости».

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что Навальный подал в суд на пресс-секретаря главы государства. Речь идет о том, что Песков якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию оппозиционера. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Пресненского суда, иск Навального к представителю Кремля судом получен.

Навальный, в частности, оспаривает заявления Пескова о том, что с оппозиционером «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Пресс-секретарь заявлял, что взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется «не первый раз».