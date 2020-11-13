Песков назвал вопросы в ситуации с Навальным

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что оппозиционер Алексей Навальный не хочет выяснения всех обстоятельств произошедшего с ним. Свое мнение он высказал в интервью RT.

По его словам, российские власти заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, однако никто не захотел помогать России в установлении обстоятельств.

«Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. <...> и что больной — не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. <...> Вопросов больше, чем ответов», — сказал Песков.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия допускает вынесение на обсуждение в Совет Безопасности ООН случившееся с Навальным. По словам дипломата, другие страны «побаиваются» выносить эту тему в Совбез, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».