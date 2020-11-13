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Отравление Навального ,  
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Песков назвал вопросы в ситуации с Навальным

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что оппозиционер Алексей Навальный не хочет выяснения всех обстоятельств произошедшего с ним. Свое мнение он высказал в интервью RT.

По его словам, российские власти заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, однако никто не захотел помогать России в установлении обстоятельств.

«Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. <...> и что больной — не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. <...> Вопросов больше, чем ответов», — сказал Песков.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия допускает вынесение на обсуждение в Совет Безопасности ООН случившееся с Навальным. По словам дипломата, другие страны «побаиваются» выносить эту тему в Совбез, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

В августе Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали, там он впал в кому. Через два дня его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».

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Согласно выводам омских врачей, основной причиной ухудшения самочувствия Навального является нарушение обмена веществ, которое осложнилось приступом панкреатита.

В свою очередь власти Германии утверждают, что в анализах Навального были найдены следы яда из группы «Новичок», позже эту версию подтвердили французские и шведские эксперты. Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что оппозиционера могли отравить в Германии или в самолете при госпитализации в «Шарите».

Алексей Навальный Дмитрий Песков
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