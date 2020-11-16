Адвокат сообщил об отказе СК в деле о доведении Славиной до самоубийства

Ирина Славина (Фото: slavirina / VK)

Следственное управление по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания местного отдела МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего семью журналистки.

По информации адвоката, следователь по особо важным делам следственного управления СК по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября, но соответствующий документ передали семье Славиной только 13 ноября.

В постановлении говорится, что следователи не усмотрели «объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК). Также в документе утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной проходил «при корректном поведении участников».

Также следствие провело посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В постановлении СК об отказе возбуждать дело говорится, что журналистка «с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».