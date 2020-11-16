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Адвокат сообщил об отказе СК в деле о доведении Славиной до самоубийства

Ирина Славина
Ирина Славина (Фото: slavirina / VK)

Следственное управление по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания местного отдела МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, представляющего семью журналистки.

По информации адвоката, следователь по особо важным делам следственного управления СК по Нижегородской области Владимир Карпухин отказал в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября, но соответствующий документ передали семье Славиной только 13 ноября.

В постановлении говорится, что следователи не усмотрели «объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему (ст. 110 и 110.1 УК). Также в документе утверждается, что обыск 1 октября в квартире Славиной проходил «при корректном поведении участников».

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Также следствие провело посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В постановлении СК об отказе возбуждать дело говорится, что журналистка «с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».

Следователи посчитали, что об этом свидетельствует частая смена мест работы, отсутствие близких друзей, перепады настроения и «иронично-экзальтированная манера» написания постов в соцсетях.

В то же время адвокат Караваев заявил, что проверка СКР продолжается. Он отметил, что руководитель следственного отдела сообщил о подготовке документа об отмене отказа в возбуждении дела.

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Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой 2 октября напротив здания городского МВД. Незадолго до смерти она написала в Facebook пост, в котором попросила винить в своей смерти «Российскую Федерацию». Также в тот день утром силовики пришли с обыском в ее квартиру. Журналистка сообщала, что правоохранители искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

В Следственном комитете утверждали, что по делу, в рамках которого проводились обыски, Славина проходила только как свидетельница. В ответ на это Совет по правам человека потребовал проверить обоснованность проведения обыска и назвал заявление СК «верхом цинизма».

Глава Нижегородской области пообещал лично проконтролировать расследование об обстоятельствах самоубийства журналистки.

самоубийство Следственный комитет журналистка
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