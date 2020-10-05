В Кремле напомнили об обещании губернатора разобраться в гибели Славиной

Стихийный мемориал в память о редакторе «Коза Пресс» Ирине Славиной в Нижнем Новгороде (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

В Кремле уверены, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разберется в причинах самоубийства местной журналистки Ирины Славиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В администрации главы государства выразили соболезнования родным и близким Славиной.

«Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с реальным положением дел и выяснит те причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — сказал Песков.

Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс»

покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода 2 октября. Перед своей гибелью она оставила сообщение в Facebook, в котором попросила винить в своей смерти «Российскую Федерацию». Журналистка также сообщала, что к ней домой пришли с обыском. По ее словам, «искали брошюры, листовки, счета», связанные с организацией «Открытая Россия».