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Мадуро оценил испытания российской вакцины от COVID-19 в Венесуэле

В Венесуэле успешно проходят испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро. Трансляция его выступления опубликована в Twitter.

«Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо», — приводит его слова «РИА Новости».

Мадуро поблагодарил Путина за вакцину от COVID-19
Политика

Первую партию «Спутник V» Россия поставила в Венесуэлу 2 октября. Уже спустя две недели в стране начались испытания препарата.

Тогда президент страны сообщил, что в них примут участие 2 тыс. добровольцев. По его словам, первыми вакцину получат сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и страдающие хроническими заболеваниями граждане.

Венесуэла начала испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса
Общество
Фото:sputnikvaccine.com

Мадуро также заявлял, что в клинических испытаниях препарата примут участие его сын Герра и старшая сестра Мария Тереза.

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Вакцину «Спутник V» разработал НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат был одобрен Минздравом 11 августа. Позднее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что направил заявку во Всемирную организацию здравоохранения на ускоренную регистрацию и преквалификацию «Спутник V». Если ВОЗ одобрит вакцину, она станет доступна для всего мира.

вакцина Венесуэла коронавирус Мадуро
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