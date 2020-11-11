Мадуро оценил испытания российской вакцины от COVID-19 в Венесуэле

В Венесуэле успешно проходят испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро. Трансляция его выступления опубликована в Twitter.

«Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо», — приводит его слова «РИА Новости».

Первую партию «Спутник V» Россия поставила в Венесуэлу 2 октября. Уже спустя две недели в стране начались испытания препарата.

Тогда президент страны сообщил, что в них примут участие 2 тыс. добровольцев. По его словам, первыми вакцину получат сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и страдающие хроническими заболеваниями граждане.