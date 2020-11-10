Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы

Вячеслав Володин (справа) (Фото: duma.gov.ru)

Количество депутатов Госдумы, которые заразились коронавирусной инфекцией в период пандемии, увеличилось до 117 человек. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

По словам Володина, на данный момент болеют 38 человек, остальные уже вылечились. Он также отметил, что пиковое число заболевших депутатов было на прошлой неделе, тогда болели 42 человека.

В октября о своем заражении сообщил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг. До этого он участвовал в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По мнению Гартунга, он попал в 25%, которым ввели плацебо. Депутат отмечал, что болезнь у него протекает бессимптомно.

В сентябре Володин сообщал о 50 заболевших и вылечившихся от COVID-19 депутатах, 10 из них попали в больницу. В мае их было всего пять, среди которых депутаты Оксана Пушкина и Светлана Максимова.