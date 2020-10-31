Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
У привитого и переболевшего COVID-19 депутата Гартунга появились антитела Общество, 05:59 Психотерапевт сообщила о «боевом стрессе» у тяжело болевших COVID-19 Общество, 05:42 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 05:38 Delivery Club изменит правила для курьеров после забастовки Общество, 05:28 Россельхознадзор пригрозил Армении запретом импорта томатов Общество, 05:17 При землетрясении в Турции пострадали более 800 человек Общество, 04:52 В Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь Общество, 04:29 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 03:53 Почти половина россиян не почувствовала уверенности в завтрашнем дне Общество, 03:35 В Варшаве 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов Политика, 03:23 Специалисты назвали условия для наблюдения за «голубой Луной» в Москве Общество, 03:00 Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 02:39 Врач раскрыл состояние испытателей вакцины от COVID-19 старше 60 лет Общество, 02:37 Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 Общество, 02:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

У привитого и переболевшего COVID-19 депутата Гартунга появились антитела

У заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерия Гартунга, заболевшего COVID после участия в испытании вакцины «Спутник V», обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Похоже, «Спутник V» все-таки «летает»! Анализ крови показал очень высокий уровень антител — 16 единиц. Обычно такой высокий уровень антител бывает, если человек переболел двухсторонним воспалением легких», — рассказал он.

Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом
Общество
Валерий Гартунг

Гартунг сообщил, что перенес болезнь очень легко и почти не чувствовал симптомов. По словам депутата, лечащий врач объяснила ему, что диагностированный COVID-19 мог быть проявлением действия вакцины.

Он также подчеркнул, что пока судить об эффективности препарата еще рано. По его мнению, сначала нужно дождаться результатов исследования, когда после прививки последнего добровольца пройдет 42 дня.

Власти допустили начало массовой вакцинации в Москве через месяц
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

О заражении коронавирусом Гартунг сообщил 21 октября. Тогда он рассказал, что пред пленарным заседанием у него взяли кровь на анализ, после чего сообщили, что тест на COVID-19 дал положительный результат. Депутат сразу же перешел на дистанционный режим работы, однако подчеркнул, что чувствует себя хорошо и болезнь протекает бессимптомно.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В разговоре с РБК Гартунг заявил, что попал в группу добровольцев, получивших плацебо. По его словам, это 25% от общего числа участников.

Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Александр Земляниченко / AP

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал НИЦ им. Гамалеи. Минздрав одобрил препарат 11 августа. Сейчас он проходит третий этап испытаний. Всего в исследовании принимают участие 40 тыс. человек. Из них 30 тыс. получат дозу самой вакцины, а еще 10 тыс. — плацебо.

В октябре замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что участники испытаний смогут узнать о том, вакцину им вкололи или плацебо, только после окончания исследования.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», ее разработал центр «Вектор». Всего в стране ведется работа над 26 вакцинами от COVID-19.

коронавирус вакцина депутат
Материалы по теме
Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом
Общество
Врач раскрыл состояние испытателей вакцины от COVID-19 старше 60 лет
Общество
Власти допустили начало массовой вакцинации в Москве через месяц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter