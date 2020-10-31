У привитого и переболевшего COVID-19 депутата Гартунга появились антитела

У заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерия Гартунга, заболевшего COVID после участия в испытании вакцины «Спутник V», обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Похоже, «Спутник V» все-таки «летает»! Анализ крови показал очень высокий уровень антител — 16 единиц. Обычно такой высокий уровень антител бывает, если человек переболел двухсторонним воспалением легких», — рассказал он.

Гартунг сообщил, что перенес болезнь очень легко и почти не чувствовал симптомов. По словам депутата, лечащий врач объяснила ему, что диагностированный COVID-19 мог быть проявлением действия вакцины.

Он также подчеркнул, что пока судить об эффективности препарата еще рано. По его мнению, сначала нужно дождаться результатов исследования, когда после прививки последнего добровольца пройдет 42 дня.