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Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом

В начале третьей фазы создатели вакцины предупредили, что из 40 тыс. человек участников испытаний 10 тыс. получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов — плацебо. Но знать об этом они не будут
Валерий Гартунг
Валерий Гартунг (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Гартунга, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, пока COVID проходит у него бессимптомно.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — написал депутат.

Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V». «Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена — шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получает плацебо, 30 тыс. получает вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал депутат РБК.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал способ узнать о получении плацебо
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В начале сентября директор НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что в ходе третьего, пострегистрационного этапа испытаний около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо — вещество без явных лечебных свойств. «10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину — 75 на 25%. Это делается, для того чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — сказал он тогда.

По его словам, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели. «Для того чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры. Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», — уточнил ученый.

19 октября замглавы Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов пояснил, что участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований. «На самом деле окончательный результат будет получен, только когда исследование будет «разослеплено», то есть [когда] исследование будет завершено», — сказал Логунов.

«Спутник V» Центра им. Гамалеи стала первой зарегистрированной вакциной в России и мире. О ее регистрации президент Владимир Путин объявил 11 августа. Это векторная вакцина. Она произведена на основе неопасного для человека аденовируса, в который встраивают небольшой ген — участок генома коронавируса SARS-CoV-2. В результате этот безобидный вирус, который называют «вектором», то есть транспортом для доставки в клетки, доставляет в организм белки-антигены SARS-CoV-2 и провоцирует иммунный ответ.

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