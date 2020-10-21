Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом

В начале третьей фазы создатели вакцины предупредили, что из 40 тыс. человек участников испытаний 10 тыс. получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов — плацебо. Но знать об этом они не будут

Валерий Гартунг (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Гартунга, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, пока COVID проходит у него бессимптомно.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — написал депутат.

Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V». «Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена — шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получает плацебо, 30 тыс. получает вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал депутат РБК.