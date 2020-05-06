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У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

58-летнюю Максимову госпитализировали с симптомами ОРВИ в конце апреля. Первые два теста депутата на коронавирус оказались отрицательными. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое
Светлана Максимова
Светлана Максимова (Фото: deputatsvetlanamaximova / Instagram)

У депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой, которая ранее была госпитализирована с подозрением на ОРВИ, диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в Telegram.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — сообщила она.

Помощница Максимовой Наталия Кузьмина в разговоре с «РИА Новости» сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии. «Ей уже получше. Ее перевели из отделения реанимации позавчера в обычное отделение, но тем не менее состояние у нее стабильно тяжелое», — заявила Кузьмина.

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О госпитализации 58-летней Максимовой с симптомами острой респираторной вирусной инфекции стало известно вечером 28 апреля. Тогда ее помощница сообщила ТАСС, что депутата госпитализировали в областную клиническую больницу в Твери. По ее словам, Максимова сдала два теста на коронавирус, однако оба показали отрицательный результат.

Также помощница рассказала, что за несколько дней до госпитализации Максимова передавала Калининской центральной районной клинической больнице спецкостюмы и маски. «Возможно, просквозило», — предположила она.

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Максимова — не первый депутат Госдумы, у кого выявили коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у председателя думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и депутата Дмитрия Новикова. Оба являются членами фракции КПРФ.

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Как сообщил Калашников, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, которое было вызвано коронавирусом. По его словам, ранее вирус был обнаружен у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник (20 апреля) вот проявились симптомы», — рассказал он.

В свою очередь, Новиков сообщил, что у него диагностировали двустороннее вирусное воспаление легких. Депутат отметил, что не знает, от кого он мог заразиться. Он добавил, что в недавнее время близко не контактировал ни с кем из коллег и последнее на тот момент (конец апреля) заседание Госдумы не посещал.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, депутат Госдумы
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