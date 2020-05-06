У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

58-летнюю Максимову госпитализировали с симптомами ОРВИ в конце апреля. Первые два теста депутата на коронавирус оказались отрицательными. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое

Светлана Максимова (Фото: deputatsvetlanamaximova / Instagram)

У депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой, которая ранее была госпитализирована с подозрением на ОРВИ, диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова написала в Telegram.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — сообщила она.

Помощница Максимовой Наталия Кузьмина в разговоре с «РИА Новости» сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии. «Ей уже получше. Ее перевели из отделения реанимации позавчера в обычное отделение, но тем не менее состояние у нее стабильно тяжелое», — заявила Кузьмина.

О госпитализации 58-летней Максимовой с симптомами острой респираторной вирусной инфекции стало известно вечером 28 апреля. Тогда ее помощница сообщила ТАСС, что депутата госпитализировали в областную клиническую больницу в Твери. По ее словам, Максимова сдала два теста на коронавирус, однако оба показали отрицательный результат.