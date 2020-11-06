Путин обсудил с президентом Аргентины поставки вакцины «Спутник V»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, на которых стороны обсуждали пандемию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обсуждены перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Аргентины рассказали о планах закупить российскую вакцину от коронавируса. Власти страны выразили надежду, что первая партия препарата поступит в Аргентину уже в декабре. Как заявил министр здравоохранения, Аргентина планирует закупить препарат в количестве, необходимом для вакцинации 12,5 млн человек.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что поставки российской вакцины «Спутник V» в страны Латинской Америки могут начаться в декабре. Он отметил, что к этому времени уже будут производиться «десятки миллионов доз вакцины».



Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, стала Белоруссия. Кроме того, Россия поставила партию препарата в Венесуэлу. Также РФПИ договорился поставить 25 млн доз в Египет и Непал и 35 млн доз в Узбекистан.