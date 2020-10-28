Эксперты Великобритании усомнились в первых вакцинах от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первые вакцины от коронавируса могут оказаться не особенно эффективными, а на кого-то не подействовать вообще. Об этом заявила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем, ее статья опубликована британским медицинским журналом The Lancet.

«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее, уменьшить симптомы», — предупредила она.

Бингем указала, что даже такой эффект может оказаться кратковременным. На часть людей, по мнению специалиста, первые вакцины могут никак не подействовать. «Важно остерегаться самоуспокоенности и чрезмерного оптимизма», — сообщила она.

Материал дополняется