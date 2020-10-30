Власти допустили начало массовой вакцинации в Москве через месяц

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в ближайший месяц. Об этом заявила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-мэра, власти готовятся к тому, чтобы внедрять вакцину в гражданский оборот и прививать всех желающих. Однако пока необходимого объема препарата не поступило.

«Как только эта вакцина поступит, а я думаю, что вакцина поступит в ближайший месяц. Мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

По словам заммэра, в настоящий момент в Москве уже создается крупная сеть прививочных кабинетов со специально вакциной от коронавируса.