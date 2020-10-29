Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID-19
Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тыс. вакцинированных добровольцев — будет достигнута», — отметил он.
Ранее Reuters передал, что вакцинация новых добровольцев в ходе пострегистрационных клинических испытаний вакцины «Спутник V» приостановлена из-за нехватки препарата.
Эту информацию подтвердили сотрудники восьми московских клиник, где проводятся испытания вакцины. По данным агентства, возобновить вакцинацию новых участников тестов планируют примерно 10 ноября.