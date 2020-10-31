Кадыров попросил мусульман не митинговать у французского посольства

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман воздержаться от выхода на митинги у французского посольства, так как это может привести к провокациям. Об этом лидер республики написал в Telegram.

«Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — заявил он.

Кадыров также посоветовал правительству Франции извиниться перед мусульманами всего мира, «иначе все станет только хуже».

Недовольство среди мусульманского сообщества в России началось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что убийство 18-летним чеченцем французского учителя, показавшего на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, было «характерным исламистским террористическим актом». Он также высказался о кризисе ислама во всем мире.