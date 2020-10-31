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Нападения исламистов во Франции ,  
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Кадыров попросил мусульман не митинговать у французского посольства

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман воздержаться от выхода на митинги у французского посольства, так как это может привести к провокациям. Об этом лидер республики написал в Telegram.

«Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — заявил он.

Кадыров также посоветовал правительству Франции извиниться перед мусульманами всего мира, «иначе все станет только хуже».

Муфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцев из-за слов Макрона
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Недовольство среди мусульманского сообщества в России началось после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что убийство 18-летним чеченцем французского учителя, показавшего на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, было «характерным исламистским террористическим актом». Он также высказался о кризисе ислама во всем мире.

Тогда Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма» и потребовал, чтобы он прекратил нападки на веру. Глава Чечни также заявил, что убитый преподаватель сам спровоцировал нападение, показывая карикатуры.

Недовольные высказыванием президента Франции мусульмане вышли на митинг к зданию посольства в Москве. Они выступили против Макрона и публикаций оскорбительных для ислама карикатур. Первый митинг 29 октября прошел без задержаний. Когда митингующие вышли к зданию посольства 30 октября, часть из них задержали силовики.

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Кадыров заявил о готовности уйти с поста из-за слов в адрес Макрона
Политика
Фото:Рамзан Кадыров / VK

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что главы регионов России не участвуют во внешней политике и не могут определять позицию государства. В ответ Кадыров заявил, что обращался к Макрону как мусульманин, а не как политик. Позднее он добавил, что не собирается смотреть на то, «как безбожники глумятся на религией» и даже готов из-за этого оставить свой пост.

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