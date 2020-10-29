Кадыров заявил о готовности уйти с поста из-за слов в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов «пострадать» за свои высказывания в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, раскритиковавшего радикальный исламизм, и уйти с поста. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил он.

Накануне Кадыров потребовал от Макрона прекратить, «пока еще не поздно, провокации и нападки на веру». «Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения», — заявил чеченский лидер. По его словам, позиция французского президента, выступившего в защиту карикатур на пророка Мухаммеда после убийства учителя в пригороде Парижа, абсурдна. Макрон является главным «вдохновителем терроризма» во Франции, считает глава Чечни.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова в адрес французского лидера, напомнил, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой. Позднее глава Чечни заявил в ответ, что с критикой Макрона он выступил «как мусульманин, а не как политик».