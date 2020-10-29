Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Власти Белоруссии решили поискать терроризм в протестах Политика, 00:47 В Севастополе начали проверку из-за смерти в день выписки мужчины с COVID Общество, 00:46 Испанский судья нашел «российский след» в деле о независимости Каталонии Политика, 00:08 Кадыров заявил о готовности уйти с поста из-за слов в адрес Макрона Политика, 00:07 ЦСКА против «Динамо»: шанс армейцев возглавить группу в Лиге Европы Спорт, 00:06 Как выборы в США повлияют на российскую экономику. Что важно знать Экономика, 00:00 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 28 окт, 23:59 Основателя паблика «Омбудсмен полиции» оставили под арестом до 2021 года Общество, 28 окт, 23:51 В Москве напомнили о требовании к США выдать экс-главу Нижнего Новгорода Политика, 28 окт, 23:21 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 28 окт, 23:18 В Москве от коронавируса за сутки умерли 66 человек Общество, 28 окт, 23:06 РПЦ представила проект нового храма при МГУ Общество, 28 окт, 22:53 «Краснодар» разгромно проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов Спорт, 28 окт, 22:47 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 28 окт, 22:41
Политика ,  
0 

Кадыров заявил о готовности уйти с поста из-за слов в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов «пострадать» за свои высказывания в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, раскритиковавшего радикальный исламизм, и уйти с поста. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил он.

Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране»
Политика
Рамзан Кадыров

Накануне Кадыров потребовал от Макрона прекратить, «пока еще не поздно, провокации и нападки на веру». «Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения», — заявил чеченский лидер. По его словам, позиция французского президента, выступившего в защиту карикатур на пророка Мухаммеда после убийства учителя в пригороде Парижа, абсурдна. Макрон является главным «вдохновителем терроризма» во Франции, считает глава Чечни.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова в адрес французского лидера, напомнил, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой. Позднее глава Чечни заявил в ответ, что с критикой Макрона он выступил «как мусульманин, а не как политик».

16 октября в пригороде Парижа был убит учитель, показавший на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По версии властей страны, к нападению причастен чеченец Абдуллах Анзор. После этого президент Франции заявил, что учитель был убит «за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова», отметив, что «мракобесие и насилие не пройдут». Он также высказал мнение, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире». Многие мусульмане раскритиковали Макрона за эти слова.

Рамзан Кадыров Эмманюэль Макрон карикатуры
Материалы по теме
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции
Общество
Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter