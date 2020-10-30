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Нападения исламистов во Франции ,  
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Полиция начала задержания протестующих у посольства Франции в Москве

Фото:Павел Головкин / AP Фото:Евгения Новоженина / Reuters Фото:Павел Головкин / AP Фото:Евгения Новоженина / Reuters Фото:Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Павел Головкин / AP

В Москве у здания французского посольства собрались люди, недовольные высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе и свободе слова. О протестах сообщают телеканал «Дождь» и ТАСС.

Как пишет ТАСС, к диппредставительству вышли несколько десятков мусульман. Силовики задержали часть участников акции.

Корреспондент «Дождя» уточняет, что задержаны семь-восемь человек. По информации телеканала, протестующие сожгли перед посольством фото Макрона.

«Мы проинформировали российские власти о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», — рассказали РБК в пресс-службе посольства Франции в России.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что не располагают информацией.

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Накануне протестующие уже собирались у французского посольства в Москве. Они также выступали против Макрона, публикации карикатур на ислам. Тогда в районе проведения акции выставили дополнительные силы полиции, однако обстановка оставалась спокойной.

Критика со стороны исламского мира в отношении Макрона началась после убийства французского учителя под Парижем 16 октября. Преподаватель на одном из занятий рассказывал ученикам о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда (при этом верующей части класса и всем желающим он предлагал выйти за дверь, чтобы они не видели спорные рисунки). Вскоре после лекции учитель погиб от руки 18-летнего молодого человека чеченского происхождения Абдулаха Анзорова, который напал на него возле колледжа и обезглавил.

Макрон назвал случившееся «характерным исламистским террористическим актом» и заявил, что учитель погиб из-за того, что учил детей свободе слова. «Мракобесие и насилие не пройдут», — пообещал президент. Он также заявил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире».

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Фото:Eric Gaillard / Reuters

30 октября во Франции произошли нападения, совершенные исламистами. В церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. По словам источников BFMTV и Le Figaro в полиции, одна из жертв была обезглавлена.

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Через несколько часов после теракта в Ницце стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе. В Авиньоне преступник начал угрожать ножом прохожим, затем попытался напасть на полицейских, которые его застрелили. В Лионе был задержан мужчина с большим ножом, он размахивал им на трамвайной остановке.

У французского консульства в Джидде в Саудовской Аравии вооруженный острым предметом человек ранил охранника диппредставительства, после чего был задержан.

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