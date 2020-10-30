Полиция начала задержания протестующих у посольства Франции в Москве

В Москве у здания французского посольства собрались люди, недовольные высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе и свободе слова. О протестах сообщают телеканал «Дождь» и ТАСС.

Как пишет ТАСС, к диппредставительству вышли несколько десятков мусульман. Силовики задержали часть участников акции.

Корреспондент «Дождя» уточняет, что задержаны семь-восемь человек. По информации телеканала, протестующие сожгли перед посольством фото Макрона.

«Мы проинформировали российские власти о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», — рассказали РБК в пресс-службе посольства Франции в России.