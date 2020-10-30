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Нападения исламистов во Франции ,  
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Муфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцев из-за слов Макрона

Муфтий Чечни резко отозвался о сторонниках президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее он назвал президента страны «террористом № 1» и «врагом мусульман» из-за его высказываний с критикой радикального исламизма
Фото:Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что считает всех французов, поддерживающих президента Франции Эмманюэля Макрона, врагами. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» — заявил Межиев.

Муфтий заявил, что у чеченцев могут возникнуть к французам вопросы. «Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента», — сказал Межиев.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и в Центральное духовное управление мусульман России.

В Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан церкви. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Критика исламизма со стороны Макрона была связана с нападением в пригороде Парижа, где 16 октября чеченец убил учителя, показавшего на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo, после публикации которых на редакцию было совершено нападение. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — заявил президент Франции. По мнению Макрона, ислам как религия находится в глубоком кризисе. 29 октября во Франции произошло еще несколько нападений и попыток нападений с ножами: в Ницце злоумышленник убил трех человек в церкви, в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и попытался напасть на полицейских, в Лионе задержали размахивавшего ножом на остановке.

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В конце октября Межиев назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман». С критикой в адрес Макрона выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения», — написал Кадыров, назвав президента Франции «вдохновителем терроризма в своей стране».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на высказывание Кадырова, призвав ориентироваться во внешней политике на главу государства, добавив, что «главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают решений».

Также Песков говорил, что в России проживают 20 млн мусульман и появление такого журнала, как Charlie Hebdo, который опубликовал карикатуры с пророком Мухамедом, в стране невозможно.

Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман»
Общество
Салах-Хаджи Межиев

Автор
Тамерлан Гаджиев
При участии
Елизавета Ламова
муфтий Чечня чеченцы французы угроза
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