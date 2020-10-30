Муфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцев из-за слов Макрона
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что считает всех французов, поддерживающих президента Франции Эмманюэля Макрона, врагами. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» — заявил Межиев.
Муфтий заявил, что у чеченцев могут возникнуть к французам вопросы. «Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента», — сказал Межиев.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и в Центральное духовное управление мусульман России.