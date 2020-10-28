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Общество ,  
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Соратник схимонаха Сергия объяснил COVID-19 его отказ ходить на допросы

Сергий Романов
Сергий Романов (Фото: Схиигумен Сергий Романов / YouTube)

Отлученный от церкви схимонах Сергий Романов не хочет ходить на допросы по уголовным делам в Следственный комитет, поскольку он опасается заразиться на них коронавирусом. Об этом заявил в видеообращении на YouTube его соратник Всеволод Могучев.

«Следственный комитет теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить», — сказал он, отметив, что следователи вынуждают священника лично приехать на допрос.

Схиигумен Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть в середине июня. Вскоре схиигумен записал видеообращение, где назвал коронавирус попыткой чипировать население, а также призвал к отставке патриарха Кирилла и тех архиереев, «которые нарушали церковные правила, встречались с папами римскими, с кардиналами, принимали участие в совместных молитвах».

3 июля церковный суд в Екатеринбурге лишил его сана, а перед этим запретил его в служении. Сергия признали нарушившим священническую присягу и монашеские обеты. В сентябре схиигумена отлучили от церкви.

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Схимонах Сергий (Николай Романов)

В начале 2000-х Сергий участвовал в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Жившие в обители несовершеннолетние воспитанники позже сообщали о жестоком обращении и издевательствах.

В начале октября Следственный комитет завел уголовное дело по факту истязания детей на территории монастыря, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Схиигумен проходит по этому делу в качестве свидетеля. 

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В августе стало известно о смерти в монастыре 15-летней девочки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о смерти. Сам схиигумен объяснил смерть девочки раком мозга. По его словам, девочка с семьей жила в монастыре семь месяцев и к ней ежедневно приезжал врач.

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