Соратник схимонаха Сергия объяснил COVID-19 его отказ ходить на допросы

Сергий Романов (Фото: Схиигумен Сергий Романов / YouTube)

Отлученный от церкви схимонах Сергий Романов не хочет ходить на допросы по уголовным делам в Следственный комитет, поскольку он опасается заразиться на них коронавирусом. Об этом заявил в видеообращении на YouTube его соратник Всеволод Могучев.

«Следственный комитет теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить», — сказал он, отметив, что следователи вынуждают священника лично приехать на допрос.

Схиигумен Сергий сместил игуменью Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть в середине июня. Вскоре схиигумен записал видеообращение, где назвал коронавирус попыткой чипировать население, а также призвал к отставке патриарха Кирилла и тех архиереев, «которые нарушали церковные правила, встречались с папами римскими, с кардиналами, принимали участие в совместных молитвах».

3 июля церковный суд в Екатеринбурге лишил его сана, а перед этим запретил его в служении. Сергия признали нарушившим священническую присягу и монашеские обеты. В сентябре схиигумена отлучили от церкви.