На Урале бывшего схиигумена оштрафовали за возбуждение ненависти

Схимонах Сергий (Николай Романов) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Верхнепышминский городской суд Свердловской области оштрафовал схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) на 18 тыс. руб. по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 20.3.1 КоАП). Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее в пресс-службе суда уточняли, что Романов во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре допустил высказывания, содержащие признаки возбуждения вражды к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению людей, призывающих к соблюдению режима самоизоляции. Слова священника были зафиксированы на видео.

Проповедь схиигумена была опубликована в мае на YouTube. В ней он называет COVID-19 мифом и проклинает тех, кто закрывает храмы во время эпидемии. Романов также призвал не подчиняться властям и продолжать ходить в церковь. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумена Сергия в служении.

16 июня издания 66.ru и E1.ru сообщили, что схиигумен Сергий со своими сторонниками фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Настоятельница с сестрами временно покинули храм.

Схиигумена Сергия (Романова) также вызвали на церковный суд за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса, заседания которого в Екатеринбурге несколько раз переносили из-за его неявки. 3 июля церковный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана.