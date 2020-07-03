В РПЦ назвали решение о лишении сана схиигумена Сергия взвешенным

Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Решение о лишении сана схиигумена Сергия (Романова) было взвешенным и канонически выверенным, заявил ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Решение взвешенное и канонически выверенное. У отца Сергия была возможность принести покаяние, но, как мы знаем, два последних заседания суда он просто проигнорировал», — сказал Легойда. Если решение утвердит патриарх, Сергий перестанет быть священником. Легойда добавил, что надежда на покаяние остается.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Его отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса, в частности он говорил, что вирус является выдумкой. Кроме того, схиигумен проклинал всех, кто закрывает храмы. ГУ МВД обнаружило в речи священнослужителя признаки разжигания ненависти.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении схиигумена Сергия и лишил его права ношения наперсного креста до решения екатеринбургского епархиального суда.

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) и фактически захватил там власть. При этом в пресс-службе Екатеринбургской епархии говорили, что настоятельница по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. Отмечалось, что игуменья приняла такое решение, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».