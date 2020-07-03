Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 13:13
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований Технологии и медиа, 14:53 Как ускорить и удешивить разработку программных продуктов РБК и Инфосистемы Джет, 14:51 В РПЦ назвали решение о лишении сана схиигумена Сергия взвешенным Общество, 14:50 Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии Общество, 14:44 СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области Общество, 14:43 Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью Спорт, 14:43 Правительство Москвы принимает заявки на субсидии промпредприятиям Пресс-релиз, 14:40 В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян Политика, 14:32 Подкаст-реалити РБК «Меня сократили»: выпуск № 2 — ставим конкретные цели Экономика образования, 14:30  ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Общество, 14:27 Росавиация заявила об устраненных «в основном» нарушениях в аэропортах Общество, 14:25 По уму: что говорят наука и статистика о поколении Z Совместный проект, 14:22 Песков назвал укрепление политической системы приоритетом работы Путина Политика, 14:17 TikTok вошел в топ-100 дорогих брендов. Вспоминаем историю соцсети Стиль, 14:15
Общество ,  
0 

В РПЦ назвали решение о лишении сана схиигумена Сергия взвешенным

Схиигумен Сергий (Николай Романов)
Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Решение о лишении сана схиигумена Сергия (Романова) было взвешенным и канонически выверенным, заявил ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Решение взвешенное и канонически выверенное. У отца Сергия была возможность принести покаяние, но, как мы знаем, два последних заседания суда он просто проигнорировал», — сказал Легойда. Если решение утвердит патриарх, Сергий перестанет быть священником. Легойда добавил, что надежда на покаяние остается.

Захватившего монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили сана
Общество
Верующие у Екатеринбургской митрополии РПЦ, где проходит заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Его отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса, в частности он говорил, что вирус является выдумкой. Кроме того, схиигумен проклинал всех, кто закрывает храмы. ГУ МВД обнаружило в речи священнослужителя признаки разжигания ненависти.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении схиигумена Сергия и лишил его права ношения наперсного креста до решения екатеринбургского епархиального суда.

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) и фактически захватил там власть. При этом в пресс-службе Екатеринбургской епархии говорили, что настоятельница по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. Отмечалось, что игуменья приняла такое решение, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».

Теги: Владимир Легойда, РПЦ, патриарх Кирилл
Материалы по теме
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Общество
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Общество
ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter