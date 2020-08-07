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Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре

Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Умершая на территории Среднеуральского женского монастыря девочка страдала от рака головного мозга, за ней наблюдал врач. Об этом сообщил лишенный священного сана бывший схиигумен Сергий в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его представителя Всеволода Могучева.

Накануне данные о смерти 15-летней девочки в монастыре в Свердловской области поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Сегодня горе у родителей, у нас — умерла 15-летняя девочка. Рак головного мозга», — сказал бывший священник.

По его словам, девочка с семьей прожила в монастыре около семи месяцев, она была под наблюдением врача-хирурга, который приезжал в монастырь каждую неделю.

После того как в СМИ появились данные о смерти ребенка в монастыре, следователи и полиция решили провести проверку и вскрытие, указал Сергий. «Какие причины для вскрытия?» — сказал бывший священник, отметив, что проверку начали те, кому «делать нечего».

Бастрыкин поручил проверить данные о смерти девочки в монастыре на Урале
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На видео бывший священник также обратился к мужчине, которого он представил как онколога и хирурга. Он сообщил, что девочке уже нельзя было оказать специализированную медицинскую помощь, она была неизлечимо больна. «Только паллиативная помощь, только уход, только поддержка», — пояснил он. Врач уточнил, что у девочки не было «гепатитов, COVID-19 и других тяжелых вирусных инфекций».

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Церковный суд Екатеринбурга лишил Сергия, критиковавшего временное закрытие храмов при пандемии коронавируса, сана и запретил его в служении. Решение 24 июля утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале июня Сергий сообщил, что не намерен покидать территорию монастыря, и призвал всех православных встать на защиту обители.

Теги: Урал, монастырь
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