Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре

Схиигумен Сергий (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Умершая на территории Среднеуральского женского монастыря девочка страдала от рака головного мозга, за ней наблюдал врач. Об этом сообщил лишенный священного сана бывший схиигумен Сергий в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его представителя Всеволода Могучева.

Накануне данные о смерти 15-летней девочки в монастыре в Свердловской области поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Сегодня горе у родителей, у нас — умерла 15-летняя девочка. Рак головного мозга», — сказал бывший священник.

По его словам, девочка с семьей прожила в монастыре около семи месяцев, она была под наблюдением врача-хирурга, который приезжал в монастырь каждую неделю.

После того как в СМИ появились данные о смерти ребенка в монастыре, следователи и полиция решили провести проверку и вскрытие, указал Сергий. «Какие причины для вскрытия?» — сказал бывший священник, отметив, что проверку начали те, кому «делать нечего».