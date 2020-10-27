Лукашенко заявил о террористической угрозе на фоне протестов

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Белоруссия сталкивается с террористическими угрозами в ходе продолжающхсяпротестов. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

«Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге», — сказал глава государства. По его словам, речь идет о «действиях организованных преступных групп», в которых есть признаки терроризма.

Лукашенко также заявил, что организаторы белорусских протестов «по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов».

«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — заключил он.