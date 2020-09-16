Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по «уничтожению Белоруссии»

Президент заявил, что внешние агрессоры готовили эти события в течение десяти лет, но белорусские власти не дали им реализовать задуманное. Теперь «время баррикад и митингов завершилось», отметил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Анализ произошедших в Белоруссии событий показал, что сценарий «уничтожения Белоруссии» готовился на протяжении последний десяти лет, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Как передает государственное агентство «БелТА», Лукашенко рассказал об участниках этой «агрессии» против Белоруссии и этапах подготовки.

«Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — сказал он.

Лукашенко решил «назвать поименно» всех участников этого сценария. «На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — подчеркнул он.

Далее в своей речи Лукашенко, как передает агентство, раскрыл семь этапов реализации этого сценария: