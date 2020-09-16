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Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по «уничтожению Белоруссии»

Президент заявил, что внешние агрессоры готовили эти события в течение десяти лет, но белорусские власти не дали им реализовать задуманное. Теперь «время баррикад и митингов завершилось», отметил Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Анализ произошедших в Белоруссии событий показал, что сценарий «уничтожения Белоруссии» готовился на протяжении последний десяти лет, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Как передает государственное агентство «БелТА», Лукашенко рассказал об участниках этой «агрессии» против Белоруссии и этапах подготовки.

«Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — сказал он.

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Лукашенко решил «назвать поименно» всех участников этого сценария. «На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — подчеркнул он.

Далее в своей речи Лукашенко, как передает агентство, раскрыл семь этапов реализации этого сценария:

  1. Подготовительный
  2. Парламентские выборы
  3. Подготовка к президентским выборам
  4. Президентская кампания
  5. Попытка майданного сценария
  6. Поствыборный протест
  7. Попытка легализации инфраструктуры перемен.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

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В этом же выступлении президент Белоруссии заявил, что «время баррикад и митингов завершилось». «Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев», — заверил он.

При этом Лукашенко отметил, что не понимает, «какие еще нужны перемены». «Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться», — сказал он.

Президент Белоруссии не впервые обвиняет зарубежные страны, главным образом соседние, в руководстве массовыми протестами и в их организации. Он неоднократно упоминал в этом контексте Литву, Польшу, США и Чехию.

До голосования на выборах президента 9 августа, после которого начались протесты, Лукашенко обвинял во вмешательстве в дела Белоруссии Россию. После задержания под Минском 33 граждан России белорусские власти объявили их «боевиками ЧВК Вагнера», которые прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов. Сам президент Лукашенко обвинил тогда Москву «в грязных намерениях».

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
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