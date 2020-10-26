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ОМОН нашел в Гомеле похожий на бомбу предмет под флагом оппозиции

Видео: УВД Гомельского облисполкома / YouTube
Видео: УВД Гомельского облисполкома / YouTube
Video

В белорусском городе Гомеле силовики обнаружили самодельное устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, в ночь на 26 октября «в гомельском Telegram-чате опубликовали фотографию БЧБ-флага», который установили в районе озера Обкомовское. Бело-красно-белый (БЧБ) флаг стал символом протестов.

«Сотрудники ОМОНа, которые выехали к месту, обратили внимание на закопанный под древком предмет. Он был схож со взрывным устройством», — указала Чемоданова.

Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Политика
Светлана Тихановская

На место вызвали саперов. Они установили, что предмет внешне действительно напоминает взрывчатку. Находка состоит из завернутого в бумагу овального заряда, взрывателя контактного механизма, электропровода и батарейки. Пока неизвестно, идет ли речь о муляже или о реально опасном устройстве, сейчас это выясняют специалисты, добавила Чемоданова.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Правоохранители устанавливают личности причастных.

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Участники марша пенсионеров и студентов собрались на площади в Минске
Общество
Фото:BelaPAN / Reuters

Экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку. В Минске 26 октября начался марш студентов и пенсионеров. В МВД заявили, что на различных акциях протеста в рамках «народного ультиматума» оппозиции были проведены задержания.

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Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, и не стихают до сих пор. В Европе результаты голосования считают недостоверными. Россия занимает противоположную позицию, президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил белорусского лидера с победой.

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