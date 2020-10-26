ОМОН нашел в Гомеле похожий на бомбу предмет под флагом оппозиции

Видео: УВД Гомельского облисполкома / YouTube

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В белорусском городе Гомеле силовики обнаружили самодельное устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, в ночь на 26 октября «в гомельском Telegram-чате опубликовали фотографию БЧБ-флага», который установили в районе озера Обкомовское. Бело-красно-белый (БЧБ) флаг стал символом протестов.

«Сотрудники ОМОНа, которые выехали к месту, обратили внимание на закопанный под древком предмет. Он был схож со взрывным устройством», — указала Чемоданова.