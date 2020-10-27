Лукашенко потребовал отчислить участвующих в протестах студентов

Президент считает, что таких студентов нужно отправить «кого в армию, а кого — на улицу». По словам Лукашенко, протестующие перешли «красную черту» по многим направлениям, а когда это происходит, «власть должна реагировать»

Александр Лукашенко (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Студентов, которые принимают участие в несогласованных акциях протестов, нужно отчислять из вузов. Об этом в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТа.

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. <...> Но они должны быть отчислены из вуза», — считает президент.

По его словам, то же касается и преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».