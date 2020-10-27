Лукашенко потребовал отчислить участвующих в протестах студентов

Белорусский лидер также попросил чиновников «в связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах» «никого не просить и не уговаривать» — ни студентов, ни учителей. «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут», — отметил он.
Похожую точку зрения Лукашенко выразил и по поводу рабочих, которые выходят на забастовки: «Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят».
Президент Белоруссии считает, что участники акций протеста перешли «красную черту» по многим направлениям. Так, заявил он, протестующие намеренно испортили оборудование на железной дороге, что могло привести к серьезным авариям, и повредили несколько светофоров в Минске. «Когда переступается красная линия — власть должна реагировать», - заявил Лукашенко.
Протесты в республике начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей. Оппозиция не признает его президентом и считает, что результаты были сфальсифицированы. Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно. Россия, в отличие стран Евросоюза, признала победу Лукашенко на выборах.
25 октября в стране истек срок ультиматума, который Лукашенко предъявила оппозиция во главе с экс-кандидатом Светланой Тихановской. Она пригрозила, что если не будут исполнены основные требования — отставка действующего президента и освобождение всех политзаключенных — в стране начнутся общенациональная забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.
Первый день забастовки начался 26 октября, ее поддержали «Гродно Азот», МТЗ и МЗКТ и другие предприятия. Также на призыв Тихановской откликнулись студенты. В частности, учащиеся Белорусского государственного университета начали «сидячую» забастовку в главном корпусе. На акции также вышли студенты БНТУ, БГУИР, БГМУ и МГЛУ. Студенческие протесты продолжились и 27 октября, передает Tut.by.