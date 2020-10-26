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Протесты в Белоруссии ,  
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Первый день «общенациональной забастовки» в Белоруссии. Фоторепортаж

26 октября истек срок ультиматума, который объявила президенту Александру Лукашенко оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В Белоруссии должна была начаться общенациональная забастовка. Что проходит в Минске после истечения срока ультиматума — в фоторепортаже РБК
Фото:stachkom / Telegram
Фото: stachkom / Telegram

К акциям присоединились сотрудники некоторых госпредприятий, например химического «Гродно Азота». «Радио Свобода» сообщало, что около 100 человек собрались у проходной госпредприятия и отказались идти на смену. По данным «РИА Новости», были задержаны несколько человек

Фото:Tut.by
Фото: Tut.by

Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) также бастовали. Однако в администрации МТЗ заявили, что предприятие работает в штатном режиме

Фото:nashaniva.by
Фото: nashaniva.by

Как пишет Tut.by, останавливал работу кузнечный цех Минского автомобильного завода (МАЗ). В администрации предприятия опровергли информацию об акциях протеста и добавили, что завод продолжает работу

Работники Парка высоких технологий (ПВТ), который расположен рядом с минской кольцевой автомобильной дорогой, поддержали забастовку и вышли с бело-красно-белыми флагами. У ПВТ протестовали около 1 тыс. человек, сообщает Tut.by 

Фото:Tut.by
Фото: Tut.by

По данным белорусского Onliner, цепочку протестующих у Парка высоких технологий за день разгоняли дважды

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Как пишет Nexta, студенты собрались возле здания Белорусского государственного университета (БГУ). После того как протестующие перекрыли дорогу у главного корпуса, приехал ОМОН и начались задержания 

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

ТАСС передавал, что на акцию вышли около 300 студентов БГУ, а белорусский Onliner писал о 200 участниках

На фото: студенты БГУ

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Администрация БГУ на фоне протестов ограничила проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и посещение читальных залов библиотеки

На фото: студенты БГУ

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что акции студентов приобретают неприкрытые формы агрессии и будут пресекаться правовыми мерами

На фото: студенты БГУ

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

На улицы Минска вышли также пенсионеры. Они объединились со студентами и двинулись колонной от Красного костела вдоль проспекта Независимости к центру

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС
По подсчетам Tut.by, в акции приняли участие до 7–8 тыс. человек
Автор
Дарья Минько
мультимедиа Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская протест митинг забастовка Минск
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