Первый день «общенациональной забастовки» в Белоруссии. Фоторепортаж
26 октября истек срок ультиматума, который объявила президенту Александру Лукашенко оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В Белоруссии должна была начаться общенациональная забастовка. Что проходит в Минске после истечения срока ультиматума — в фоторепортаже РБК
Как пишет Tut.by, останавливал работу кузнечный цех Минского автомобильного завода (МАЗ). В администрации предприятия опровергли информацию об акциях протеста и добавили, что завод продолжает работу
Работники Парка высоких технологий (ПВТ), который расположен рядом с минской кольцевой автомобильной дорогой, поддержали забастовку и вышли с бело-красно-белыми флагами. У ПВТ протестовали около 1 тыс. человек, сообщает Tut.by
По данным белорусского Onliner, цепочку протестующих у Парка высоких технологий за день разгоняли дважды
Администрация БГУ на фоне протестов ограничила проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и посещение читальных залов библиотеки
На фото: студенты БГУ
Министр образования Игорь Карпенко заявил, что акции студентов приобретают неприкрытые формы агрессии и будут пресекаться правовыми мерами
На фото: студенты БГУ
На улицы Минска вышли также пенсионеры. Они объединились со студентами и двинулись колонной от Красного костела вдоль проспекта Независимости к центру