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Протесты в Белоруссии ,  
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Кремль проверит данные о задержании сотрудницы Ельцин-центра в Белоруссии

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Кремле пообещали проверить информацию о задержании в Белоруссии шеф-редактора интернет-проектов Ельцин-центра Марины Петрушко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию», — сказал он. По его словам, контакты между белорусскими силовиками и российским посольством налажены.

«Мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена», — добавил представитель Кремля.

В посольстве России в Белоруссии РБК сообщили, что дипломаты в курсе задержания Петрушко. «Барановичи входят в консульский округ, относящийся к Бресту. Там также есть информация о задержании. Соответствующие меры процессуального характера наши сотрудники предпринимают» — сообщили РБК в дипмиссии.

Руководителя интернет-проектов Ельцин-центра задержали в Белоруссии
Общество
Марина Петрушко

Петрушко задержали в Барановичах 25 октября. По словам адвоката Антона Гашинского, ее задержали по ст. 23.34 КоАП Белоруссии (участие в несанкционированных мероприятиях).

В Ельцин-центре заявили, что Петрушко приехала в Белоруссию в отпуск, там проживает ее тяжелобольная мать. «Ни в каких акциях протеста Марина Владимировна не участвовала», — сказали там.

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Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
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25 октября, когда истекал выдвинутый экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской ультиматум, в Белоруссии проходили очередные акции протеста. По данным МВД, они прошли в 19 городах, были задержаны 523 человека.

На следующий день Тихановская объявила общенациональную забастовку в связи с тем, что ее требования об уходе президента Александра Лукашенко в отставку, прекращении насилия в отношении протестующих и освобождении политзаключенных не были выполнены. В этот день прошли забастовки на предприятиях, в том числе «Гродно Азоте» и МТЗ, а также марш студентов и пенсионеров. Власти Белоруссии заявляли, что все предприятия работают в штатном режиме.

Дмитрий Песков Белоруссия задержание россияне новости
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В Минске на акциях протеста начались задержания
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