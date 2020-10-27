Кремль проверит данные о задержании сотрудницы Ельцин-центра в Белоруссии

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Кремле пообещали проверить информацию о задержании в Белоруссии шеф-редактора интернет-проектов Ельцин-центра Марины Петрушко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию», — сказал он. По его словам, контакты между белорусскими силовиками и российским посольством налажены.

«Мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена», — добавил представитель Кремля.

В посольстве России в Белоруссии РБК сообщили, что дипломаты в курсе задержания Петрушко. «Барановичи входят в консульский округ, относящийся к Бресту. Там также есть информация о задержании. Соответствующие меры процессуального характера наши сотрудники предпринимают» — сообщили РБК в дипмиссии.