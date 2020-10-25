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Политика ,  
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Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж

В городах страны прошли митинги, посвященные последнему дню выполнения так называемого народного ультиматума — требований к властям, озвученных две недели назад экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. 13 октября она потребовала ухода Александра Лукашенко с поста президента, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими со стороны силовиков. На выполнение этих требований она отвела 13 дней — срок ультиматума истекает 26 октября. В случае его невыполнения оппозиция пообещала начать забастовку предприятий и заблокировать транспортные магистрали. Лукашенко заявлял, что в ближайшее время «будет наведен порядок». Как прошли акции — в фоторепортаже РБК.
Фото:AP
Фото: AP
Фото:Наша Нiва
Фото: Наша Нiва
Фото:Дарья Буракина / Наша Нiва
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiва
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:AP
Фото: AP
Фото:Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:Reuters
Фото: Reuters
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by
Фото:Reuters
Фото: Reuters
Фото:Наша Нiва
Фото: Наша Нiва
Фото:Reuters
Фото: Reuters
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