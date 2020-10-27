Руководителя интернет-проектов Ельцин-центра задержали в Белоруссии

Марина Петрушко (Фото: marina.petrushko / Facebook)

Шеф-редактора интернет-проектов Ельцин-центра Марину Петрушко задержали в Белоруссии, она находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщила РБК первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень.

«Ни в каких акциях протеста Марина Владимировна не участвовала. Мы уверены, что это недоразумение, и Марина в ближайшее время окажется на свободе», — сказала Телень.

По ее словам, Петрушко находилась в отпуске в белорусском городе Барановичи, где проживает ее тяжелобольная мать. Она прилетела туда 21 октября, а 25 октября ее задержали на автобусной остановке по дороге к матери.

Телень добавила, что дата и время суда еще не назначены.