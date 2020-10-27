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Протесты в Белоруссии ,  
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Руководителя интернет-проектов Ельцин-центра задержали в Белоруссии

Марина Петрушко
Марина Петрушко (Фото: marina.petrushko / Facebook)

Шеф-редактора интернет-проектов Ельцин-центра Марину Петрушко задержали в Белоруссии, она находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщила РБК первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень.

«Ни в каких акциях протеста Марина Владимировна не участвовала. Мы уверены, что это недоразумение, и Марина в ближайшее время окажется на свободе», — сказала Телень.

По ее словам, Петрушко находилась в отпуске в белорусском городе Барановичи, где проживает ее тяжелобольная мать. Она прилетела туда 21 октября, а 25 октября ее задержали на автобусной остановке по дороге к матери.

Телень добавила, что дата и время суда еще не назначены.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

Как рассказал «РИА Новости» адвокат Петрушко Антон Гашинский, его подзащитная была задержана по ст. 23.34 КоАП Белоруссии (участие в несанкционированных мероприятиях) и содержится в изоляторе временного содержания Барановичского РУВД.

Адвокат также подтвердил, что Петрушко не участвовала ни в каких акциях и не признает своей вины.

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В генеральном консульстве России в Бресте сообщили, что знают о ситуации с задержанием россиянки и занимаются этим вопросом, передает «РИА Новости».

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Оппозиция протестует против результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10% голосов. Силовики разгоняют протестующих и задерживают участников акций.

Москва считает победу Лукашенко легитимной. Сам президент Белоруссии неоднократно обвинял в организации протестов западные страны, которые, по его мнению, хотят развалить страну.

25 октября, за день до истечения ультиматума, выдвинутого Тихановской, в городах Белоруссии вновь прошли протесты. По данным МВД страны, акции были зафиксированы в 19 городах, по всей стране задержали 523 человека.

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