В Белоруссии на акциях протеста начались задержания
В Минске на акции протеста, посвященной истекающему ультиматуму экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской властям, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников СМИ: фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Новый час» Дмитрия Дмитриева. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале. Такая же информация появилась у портала Tut.by.
Ассоциация опубликовала фотографию, подпись сообщает, что на ней изображен момент задержания. На фото видно, как люди в балаклавах заводят двух мужчин в микроавтобус без специальной символики.
«Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента писал, что фотокорреспондентов задержали возле площади Свободы, они готовились освещать протесты. По информации агентства, к ним подошли правоохранители и попросили следовать за ними в автобус.