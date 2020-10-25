В Белоруссии на акциях протеста начались задержания

В Минске задержали фотографов «Комсомольской правды» и «Нового часа». Также задержания проходят в Лиде и Гродно. В воскресенье — последний день ультиматума Светланы Тихановской, который она предъявила Александру Лукашенко

Задержание фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и журналиста «Новага часу» Дмитрия Дмитриева (Фото: TUT.by)

В Минске на акции протеста, посвященной истекающему ультиматуму экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской властям, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников СМИ: фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Новый час» Дмитрия Дмитриева. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале. Такая же информация появилась у портала Tut.by.

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Ассоциация опубликовала фотографию, подпись сообщает, что на ней изображен момент задержания. На фото видно, как люди в балаклавах заводят двух мужчин в микроавтобус без специальной символики.

«Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента писал, что фотокорреспондентов задержали возле площади Свободы, они готовились освещать протесты. По информации агентства, к ним подошли правоохранители и попросили следовать за ними в автобус.