Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
«Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» и не смог победить в пятом матче подряд Спорт, 15:56 Греф сделал прививку от коронавируса Общество, 15:52 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 15:50 Джокович отреагировал на уход Нурмагомедова арт-фото с его отцом Спорт, 15:45 Федун предложил Нурмагомедову провести бой на стадионе «Спартака» Спорт, 15:45 Власти оценили объем штрафов москвичам за непредоставление теста на COVID Общество, 15:37 Ребенок упал с аттракциона в игровой зоне московского ТЦ Общество, 15:28 В Белоруссии на акциях протеста начались задержания Общество, 15:23 «Отец гордится тобой». Реакция звезд спорта на победу Нурмагомедова Спорт, 15:09 Президент UFC назвал Нурмагомедова величайшим бойцом ММА Спорт, 15:07 Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке Общество, 15:06 Фото императоров и рекорд сверхпроводимости: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 15:00  «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 14:55 В РФС ответили на критику «Краснодаром» судейства в матче со «Спартаком» Спорт, 14:42
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии на акциях протеста начались задержания

В Минске задержали фотографов «Комсомольской правды» и «Нового часа». Также задержания проходят в Лиде и Гродно. В воскресенье — последний день ультиматума Светланы Тихановской, который она предъявила Александру Лукашенко
Задержание фотокорреспондента &laquo;Комсомольской правды&raquo; Святослава Зоркого и журналиста &laquo;Новага часу&raquo; Дмитрия Дмитриева
Задержание фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и журналиста «Новага часу» Дмитрия Дмитриева (Фото: TUT.by)

В Минске на акции протеста, посвященной истекающему ультиматуму экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской властям, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников СМИ: фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Новый час» Дмитрия Дмитриева. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале. Такая же информация появилась у портала Tut.by.

Video

Ассоциация опубликовала фотографию, подпись сообщает, что на ней изображен момент задержания. На фото видно, как люди в балаклавах заводят двух мужчин в микроавтобус без специальной символики.

Подготовка ОМОНа к маршу протеста оппозиции в Минске. Видео
Общество

«Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента писал, что фотокорреспондентов задержали возле площади Свободы, они готовились освещать протесты. По информации агентства, к ним подошли правоохранители и попросили следовать за ними в автобус.

Задержание фотокорреспондента &laquo;Комсомольской правды&raquo; Святослава Зоркого и журналиста &laquo;Новага часу&raquo; Дмитрия Дмитриева

Во время акции протеста участники колонной двинулись по центральным улицам белорусской столицы по направлению к стеле «Минск — город-герой». По данным Tut.by, в колонне несколько тысяч человек. Портал сообщает, что неизвестные в шлемах и балаклавах перекрывают центральный проспект Независимости.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Также акции протеста начались в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гродно.

«Радио Свобода — Беларусь» сообщает, что людей задерживают в Лиде, также проходят одиночные задержания в Гродно. 

В центр Минска стянули военную технику и силовиков
Политика
Фото:TUT.by

25 октября — последний день ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. 13 октября она потребовала у главы государства уйти в отставку, остановить насилие на улицах в отношении протестующих и освободить политзаключенных. Она пригрозила, что если требования не будут выполнены, «вся страна» мирно выступит с народным ультиматумом, а 26 октября начнется забастовка предприятий и «обвал продаж в государственных магазинах. Также будут заблокированы дороги, заявила Тихановская.

Перед воскресной акцией протеста в центр Минска стянули специальную и военную технику, а также сотрудников правоохранительных органов. В парке Победы в центре города установили заграждения.

Перед акцией протеста власти вновь потребовали снизить пропускную способность мобильного интернета, сообщили компании. 

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после завершения голосования на выборах президента. По официальным данным, на них победил Лукашенко. В штабе Тихановской, которая по данным ЦИК заняла второе место, считают, что победу одержала она. Многие европейские страны не признали Лукашенко президентом, а прошедшие выборы — легитимными. Россия признает законность Лукашенко как главы государства.

Автор
Мария Лисицына
Минск акции протеста задержания Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко назвал Помпео главного союзника Белоруссии
Политика
В Минске перед акцией оппозиции вновь начались проблемы с интернетом
Политика
Подготовка ОМОНа к маршу протеста оппозиции в Минске. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter