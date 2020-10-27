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Отравление Навального ,  
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Лавров назвал незаконными санкции Евросоюза из-за Навального

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Санкции, инициированные Германией и Францией в отношении России из-за случившегося с политиком Алексеем Навальным, показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Министр напомнил, что Берлин и Париж инициировали очередную серию «незаконных санкций» ЕС в отношении российских граждан.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Европейского союза адекватно оценивать текущие события в мире и его стремление поставить себя выше закона», — сказал Лавров.

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Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что Навального в России отравили ядом из группы «Новичок».

В октябре министры иностранных дел Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что обе страны неоднократно просили Россию расследовать обстоятельства отравления Навального и привлечь виновных к ответственности, однако российские власти не предоставили «убедительных объяснений».

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Поэтому Париж и Берлин предложили другим европейским странам ввести санкции, нацеленные против лиц, которые будут сочтены виновными. Великобритания и Нидерланды позже заявили о поддержке этой позиции.

Позже Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что ждет от Берлина данные об инциденте, которые Генпрокуратура запросила у Германии еще в начале сентября. Также Россия отвергает обвинения в причастности к отравлению оппозиционера.

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