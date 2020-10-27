Лавров назвал незаконными санкции Евросоюза из-за Навального

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Санкции, инициированные Германией и Францией в отношении России из-за случившегося с политиком Алексеем Навальным, показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Министр напомнил, что Берлин и Париж инициировали очередную серию «незаконных санкций» ЕС в отношении российских граждан.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Европейского союза адекватно оценивать текущие события в мире и его стремление поставить себя выше закона», — сказал Лавров.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что Навального в России отравили ядом из группы «Новичок».