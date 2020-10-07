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Отравление Навального ,  
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Еще две страны решили поддержать санкции против России из-за Навального

К двум республикам — Франции и Германии, выступившим за санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального, присоединились две монархии: Великобритания и Нидерланды
Стеф Блок
Стеф Блок (Фото: Ondrej Deml / Global Look Press)

Амстердам поддержит введение санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, в организме которого эксперты Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил глава МИД королевства Стеф Блок. В поддержку идеи также выступили в Лондоне.

Ранее главы МИД Франции и Германии заявили, что предложат европейским странам новые санкции против России в связи с делом Навального. Они указали, что «неоднократно» просили Россию расследовать обстоятельства дела Навального и привлечь виновных к ответственности, однако она не предоставила «никаких убедительных объяснений».

«Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал Блок в Twitter.

СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

Глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы «добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными» за произошедшее.

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Конкретный набор мер пока ни одна из стран официально не озвучивала. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ограничительные меры будут введены против лиц, которые могут быть причастны к инциденту с Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства того, что произошло. «Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит соответствующую информацию, то против ответственных с российской стороны лиц будут неизбежно введены адресные и соразмерные санкции», — пояснил он позицию Берлина.

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Постепенно в связи с возможными санкциями за применение боевого химического отравляющего вещества («Новичок») стороны перестали упоминать газопровод «Северный поток-2». В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена была давать отдельные объяснения по этому поводу, но в октябре при разговоре о санкциях «Северный поток-2» уже не фигурирует.

СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального
Политика
Алексей Навальный

Дипломатические источники Reuters рассказали, что в санкционный пакет, который готовят Франция и Германия, войдут в том числе меры против «сотрудников ГРУ». По словам собеседников агентства, Париж и Берлин предложат их европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе.

Источники Bloomberg рассказали, что новые санкции против России планируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников.

В российском МИДе предложили «вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться». В ведомстве в очередной раз заявили, что Москва сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией по ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

На Смоленской площади напомнили, что Генпрокуратура 24 сентября подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, который передан германской стороне, и Москва ждет реакцию на это обращение. Предыдущие запросы, посетовали в МИДе, остались без ответа.

В Кремле обвинения в применении боевого яда назвали провокацией, российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы «Новичка» были уничтожены.

Авторы
Виктория Полякова, Владислав Гордеев
санкции Нидерланды Алексей Навальный
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