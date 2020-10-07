Еще две страны решили поддержать санкции против России из-за Навального

К двум республикам — Франции и Германии, выступившим за санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального, присоединились две монархии: Великобритания и Нидерланды

Стеф Блок (Фото: Ondrej Deml / Global Look Press)

Амстердам поддержит введение санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, в организме которого эксперты Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил глава МИД королевства Стеф Блок. В поддержку идеи также выступили в Лондоне.

Ранее главы МИД Франции и Германии заявили, что предложат европейским странам новые санкции против России в связи с делом Навального. Они указали, что «неоднократно» просили Россию расследовать обстоятельства дела Навального и привлечь виновных к ответственности, однако она не предоставила «никаких убедительных объяснений».

«Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал Блок в Twitter.

Глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы «добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными» за произошедшее.